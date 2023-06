'Dinamiche di volo', il primo singolo della compositrice e chitarrista leccese Agnese Contini in uscita l’11 giugno per NOS/Believe Music



"Dinamiche di volo" è il primo estratto dell'album di esordio di Agnese Contini, che dà anche il titolo all'intero LP, un album strumentale composto da dieci tracce per chitarra acustica, frutto di un lavoro di due anni (dal 2020 al 2022), nato a partire dal primo lockdown e dalle emozioni da esso prodotte. "Dinamiche di volo" è il primo estratto dell'album di esordio di Agnese Contini, che dà anche il titolo all'intero LP, un album strumentale composto da dieci tracce per chitarra acustica, frutto di un lavoro di due anni (dal 2020 al 2022), nato a partire dal primo lockdown e dalle emozioni da esso prodotte.





Il singolo, che segna l’inizio della collaborazione della Contini con la NOS Records, è una traccia che poggia tutta la sua poetica sull’elemento principale del lavoro di ricerca dell’Artista: il primo piano dedicato a una chitarra acustica soave, talvolta accompagnata da un elegante quartetto d’archi, che tesse un racconto esclusivamente strumentale ma che, negli arpeggi sofisticati e al tempo stesso leggeri come una carezza, traccia una vera e propria narrazione di stati d’animo interiori, all’interno di un paesaggio sonoro delicato e intimista, in cui la musica classica incontra la contemporanea, il minimalismo pop, l’organic ambient e la chillout, in uno stile originalissimo e godibile, di grande talento tecnico.

L’album contiene, tra le righe, un messaggio universale: sottolineare l’importanza del presente. In un tempo in cui l’essere umano è appesantito tra l’arroccamento nel passato e l’ansia del futuro, c’è qualcosa che può rendergli più leggero il viaggio? La risposta, per le composizioni di chitarra della Contini, è nelle cose semplici, nel coraggio e nell’entusiasmo, nella consapevolezza di sé e in quella strana forza nascosta dietro alla fiducia in noi stessi.

Dinamiche di volo, che è accompagnato anche dal videoclip ufficiale realizzato da Mirko Longo, per la regia di Giulio Palma, sarà disponibile su Spotify e su tutti i digital stores l’11 giugno, per NOS Records e in distribuzione esclusiva affidata a Believe Music.

"Immaginavo già da tempo un lavoro del genere, ma non è stato un caso che il tutto si sia concentrato in questi due anni in cui ho capito l’importanza del tempo e di come nelle nostre vite sia necessario fermarsi per fare il punto della situazione. Da qui si è creato il brodo primordiale di Dinamiche di volo: ho voluto far mia proprio la metafora del volo e delle sue dinamiche, come possibilità per l’essere umano di andare oltre sé stesso per vivere meglio" ha dichiarato Agnese Contini.