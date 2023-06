Parla il salentino la quarantesima edizione del prestigioso “BBC Cardiff Singers Of The World”, che individua una giovane promessa nel campo della musica classica a livello mondiale. Il vincitore infatti è un ragazzo di Supersano (Lecce), il 29enne Adolfo Corrado. Il “basso” ha prevalso su cinque finalisti nell’evento (cadenza biennale, nel 2021 vinse il baritono coreano Gihoon Kim) che si è appena tenuto in Gran Bretagna (Cardiff), al St. David’s Hall, individuato da una giuria qualificata.Ha prevalso sul soprano gallese Jessica Robinson, la mezza soprano scozzese Beth Taylor, la soprano sudafricana Nombolo Yende e la mezzo soprano, sempre sudafricana, Siphokazi Montleno. Dopo gli studi all’IISS “Don Tonino Bello” di Tricase, Corrado ha assecondato la sua passione per il canto lirico al Conservatorio “Schipa” di Lecce. E da allora non si è più fermato: ha lavorato alla Scala di Milano, al Petruzzelli di Bari, al Maggio Musicale Fiorentino, all’Arena di Verona, la Fenice di Venezia, il Regio di Torino, ha partecipato al Festival di Salisburgo e al Palau de les Artes di Valencia. Il talentuoso pugliese è stato diretto dalle “bacchette” più prestigiose oggi al mondo: Daniel Oren, Zubin Mehta, Gianandrea Noseda, Daniele Gatti, etc. I suoi ruoli più applauditi sono il “Don Pasquale” di Donizetti e Leporello nel “Don Giovanni” di Mozart.Appena la notizia ha preso a circolare in Terra d’Otranto, la sua prof. di qualche anno fa al “Don Tonino Bello”, la poetessa Pina Petracca è intervenuta sui social media con parole d’affetto per il suo ex allievo: “Provo una particolare emozione mista a orgoglio per questo studente che è stato mio alunno qualche anno fa, tra i primi nostri diplomati nell'indirizzo Odontotecnico. Lo ricordo bene – ha aggiunto l’autrice di Sabbia di confine - come un ragazzo diligente e garbato, che evidentemente studiava ma curava dentro sé il sogno del bel canto. Sapere che ha superato questo concorso molto selettivo con una giuria particolarmente esigente (i concorrenti erano oltre 500 all'inizio per poi arrivare a 5 in finale) e consacrarsi così sulla scena mondiale come miglior cantante lirico del mondo – ha concluso la prof. - è una notizia che mette gioia e ottimismo per i nostri giovani e per la nostra terra”.