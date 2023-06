VITTORIO POLITO - Dopo il fermo obbligato dalla pandemia da Covid, torna in cartellone al Teatro Petruzzelli il 27 novembre 2023, l’originale evento Art&Science, un’esperienza entusiasmante che fa dialogare, oltre alle cellule, anche professionalità e artisti in campi d’azione diversi: medici, architetti, astrofisici, matematici, critici d’arte, scrittori, musicisti, coreografi, stilisti di moda, senza confini e senza limiti.Uno spettacolo che si rinnova di anno in anno, che Matteo Gelardi, professore di Otorinolaringoiatria, citologo nasale e presidente della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria dell’Università di Foggia, propone da alcuni anni con sempre sorprese sempre nuove e originali. Il notissimo citologo nasale, impegnato da alcuni anni alla formazione e divulgazione nazionale ed internazionale della Citologia Nasale, organizza in Italia ed all’estero Master di base e avanzati. È autore del primo Atlante di Citologia Nasale (2004), tradotto nel 2007 in lingua inglese e pubblicata in seconda edizione nel 2012.Un evento, capace di sorprendere con l’originalità e la creatività di Matteo Gelardi, ideatore, direttore artistico e regista del format scientifico-culturale, “Art & Science” che ritorna per la quarta volta al Teatro Petruzzelli di Bari. Il tema di quest’anno sarà dedicato alla correlazione dei ritmi della vita rappresentati dalle “Quattro Stagioni” con la Medicina, l’Astrofisica e l’Architettura, grazie al contributo di importanti scienziati. Non mancherà la sfilata con gli abiti “citologici” realizzati dalla stilista Giovanna Gelardi.Lo spettacolo proseguirà con il concerto del Gruppo Musicale “Il Complesso di Golgi”, composto da medici che, assieme all’Orchestra, Corpi di Balletto, e Cantanti eseguiranno brani musicali correlati alle “Quattro Stagioni” di Vivaldi. Organizzatore Elle Center S.R.L.Prevendita direttamente al botteghino del Teatro Petruzzelli o tramite il portale VIVATICKET https://www.vivaticket.com/it/Ticket/art-science-2023/211029