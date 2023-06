Operativa da giorni la macchina mass mediatica della kermesse con aggiornamenti costanti sui social media, foto, speciali e servizi sul concorso, trasmessi sia in rete, sia sui quotidiani nazionali e regionali sia in tv. Tutto mentre Gallipoli, “Città Bella” per antonomasia, si va riempiendo colorandosi di bellezza e sorrisi; con miss, influencer, visagisti, coiffeur, artisti e tanti volti noti di spettacolo e tv, che tra selfies stories e scatti dei paparazzi, animano Corso Roma ed il centro storico.





Un evento vetrina che di fatto, apre come vuole la tradizione oramai ventennale, l’estate degli eventi in Puglia e nel Salento. Tutto pronto ed allestito quindi, ai bordi della piscina dell’eco resort le Sirenè, per dar vita ad una kermesse poliedrica come nei fatti è Miss Mondo, un evento capace di valorizzare la bellezza e lo stile in tutte le sue forme. Non solo una sfilata di Miss in passerella, ma anche e soprattutto percorsi utili a valorizzare le ragazze in rappresentanza di tutte le regioni d’Italia ed i loro talenti, i tutto nell’ambito di diversi format con cui le stesse fasciate si sono dovute misurare: dai social media al make-up, dallo all’ outfit, dal model al talent, alla moda capelli.





A presentare la serata finale e le top 25 che si contenderanno fascia, corona e diritto a rappresentare l’Italia alla prossima edizione di Miss World in India, sarà Simone Rugiati noto chef e brillante conduttore televisivo oltre che scrittore. Tanti gli ospiti annunciati ed attesi dall’organizzazione di Miss Mondo ed ospite dell’hotyel “Al Pescatore” sui bastioni di Galipolli: da Dado comico e cabarettista dal format Mediaset Zelig a Roberta Faccani solista dei Matia Bazar, da Fabio Mancini modello della maison Armani. Special guest, la Miss Mondo in carica, la bellissima Rebecca Arnone.

GALLIPOLI - Tutto pronto a “Le Sirenè – gruppo Caroli Hotels”, nel cuore del parco naturale di Punta Pizzo a Gallipoli, per lo show finale di Miss Mondo 2023, spettacolo di fascino e bellezza che già dalle premesse si preannuncia davvero imperdibile. Inizio previsto per le ore 21. Di rilievo ed all’avanguardia la scenografia allestita dalla produzione dell’evento, affidata allo staff “immagine e fotografia” di Miss Mondo; una sorta di arena multimediale, calata nel contesto unico ed originale de Le Sirenè, tra la verde macchia mediterranea, la spiaggia bianca ed il mar Jonio turchese e cristallino come sempre.