TARANTO - Teleperformance Italia e Fondazione Soleterre riaffermano anche nel 2023 la collaborazione a favore dei servizi sanitari del territorio di Taranto, con un focus sull'oncologia pediatrica. Grazie alla borsa di studio finanziata da Teleperformance Italia, per il secondo anno consecutivo un tecnico potrà continuare a perfezionare il database allestito nel laboratorio di Microcitemia dell'ospedale 'SS. Annunziata' di Taranto, che permetterà di mettere in rete il know how dei medici che prestano la loro attività nel reparto di onco-ematologia pediatrica.





Grazie al supporto dell’Asl di Taranto, continua quindi il percorso di partnership che, dal 2019, sta ampliando le attività che sia Soleterre che Teleperformance Italia avevano intrapreso singolarmente negli anni precedenti. E proprio l’importanza per il territorio di questa collaborazione è stato il tema dell’incontro che si è tenuto nell’auditorium dell’ospedale SS. Annunziata, organizzato per riflettere sul diritto alla salute e sul valore delle reti. All’incontro hanno partecipato il direttore generale dell’Asl Taranto Vito Gregorio Colacicco, il presidente di Soleterre Damiano Rizzi e il responsabile comunicazione interna di Teleperformance Italia Alessandro Ladiana.

"Il ruolo di Soleterre nel territorio tarantino assume particolare importanza date le specificità del luogo dove l’ambiente ha un impatto consistente sulla salute dei cittadini. Nel 2022 sono stati 300 gli accessi nel reparto di onco-ematologia pediatrica dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto e 650 quelli al Day Hospital; anche il servizio di supporto psicologico nei reparti dell’Ospedale diretti dal dott. Valerio Cecinati mostra un’ulteriore crescita rispetto al primo semestre del 2022. 573 sedute con minori malati per un totale di 135 beneficiari. 259 sedute con familiari (genitori, fratelli, sorelle) per un totale di 134 persone raggiunte. Il ruolo dello psico-oncologo è centrale al momento della comunicazione della diagnosi e importante durante il percorso di cura; questi numeri ci mostrano l’impellenza della creazione di un piano a livello nazionale per assicurare il supporto psicologico ai bambini oncomalati. Non possono bastare i finanziamenti privati" dichiara Damiano Rizzi, Presidente di Fondazione Soleterre.

"La collaborazione con Soleterre in questi progetti continuativi – ha aggiunto Alessandro Ladiana, responsabile comunicazione interna di Teleperformance Italia – è per noi il naturale sviluppo sul territorio del concetto di cura delle persone che già guida il nostro modo di essere azienda. Noi crediamo fortemente che il settore privato debba radicarsi sul territorio in cui opera dando il proprio contributo lì dove è più necessario. L’ospedale ‘SS Annunziata’ e la Asl di Taranto sono sempre stati per Teleperformance Italia un riferimento importante e li abbiamo scelti già anni fa affinchè le nostre attività sul territorio potessero portare benefici concreti. E qui rimarremo anche in futuro".

"Siamo grati a Teleperformance Italia e a Soleterre per il loro impegno per la sanità tarantina – ha aggiunto Vito Gregorio Colacicco, direttore generale della Asl Taranto – e per la sensibilità sempre mostrata per il territorio. L'oncoematologia pediatrica a Taranto è un punto di riferimento cha valica i confini provinciali: abbiamo eccellenze sanitarie che prestano servizio con dedizione, impegno e professionalità e che hanno consentito, negli ultimi anni, un abbattimento dei precedenti "viaggi della speranza" dei piccoli pazienti fuori regione. Il supporto delle realtà private al servizio sanitario è un prezioso aiuto nell'arricchire l'offerta, a vantaggio esclusivo dei piccoli e delle loro famiglie, e come azienda sanitaria siamo lieti di creare sinergie tra pubblico e privato con la massima collaborazione".

La borsa di studio per il database è solo l’ultimo dei progetti sviluppati nell’ospedale ‘SS. Annunziata’ di Taranto da Soleterre e Teleperformance Italia. Già nel 2019 Soleterre - la Fondazione che lavora per il riconoscimento e l’applicazione del Diritto alla Salute – ha avviato nel reparto diretto dal dottor Valerio Cecinati, un servizio di supporto psicologico per bambini oncomalati e per i loro familiari. La presenza della psico-oncologa Maria Montanaro è stata assicurata dalla borsa finanziata da Teleperformance Italia – la società che si occupa di customer service, servizi a supporto del business, servizi digitali, business process organisation e impiega a Taranto circa 2000 persone. La partnership si è poi ulteriormente sostanziata con il sostegno economico da parte dell’azienda all’importante convegno dell’ottobre 2022 a Taranto dell’International Ethics Scientific Committee di Soleterre, evento che ha portato in città medici e psicologi provenienti da 7 diversi Paesi. Frutto della collaborazione sono anche le due borse di studio quinquennali per l’inserimento di due medici specializzandi in pediatria e la borsa lavoro per migliorare la raccolta e analisi del Laboratorio di Microcitemia, che si rinnova anche nel 2023 e 2024.