OSTUNI (BR) - Proseguono le attività nella città di Ostuni: a partire dalle ore 07.00 del giorno 26 giugno 2023, la PAN.ECO. SRL effettuerà l'intervento di derattizzazione del territorio comunale, derattizzazione immobili comunali, derattizzazione edifici scolastici, deblattizzazione abitato comunale e costiero, deblattizzazione immobili comunali e scuole, intervento di disinfestazione larvicida, intervento di eliminazione insetti volanti presso le mense e cucine scolastiche, intervento di disinfestazione ecologica (Red Top) presso il Canile ed eventuali altre zone segnalate dall'Amministrazione Comunale.





Si precisa che i prodotti utilizzati non comportano rischi di alcun genere per la popolazione e per gli animali domestici, come da attestazione rilasciata dalla ditta esecutrice.

Inoltre, a partire dalle ore 23.00 circa del giorno 26 giugno 2023, la PAN.ECO. SRL effettuerà intervento di disinfestazione adulticida del territorio comunale.

In tale occasione occorre tenere ben chiuse porte e finestre ed adottare ogni utile accorgimento al fine di evitare possibili contaminazioni di persone, animali o sostanze alimentari durante tali operazioni, di non esporre biancheria.