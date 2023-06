LECCE - Nella provincia di Lecce si è verificata una tragedia, in cui un bambino di 13 mesi è stato trovato morta dalla madre. La donna, residente a Casamassella, frazione di Uggiano La Chiesa, ha chiamato il 118 alle 12:30 in modo concitato, facendo subito capire la gravità della situazione. Il bambino era già rigido e non è stato possibile rianimarlo nonostante i tentativi. L'allarme è stato dato quando i genitori hanno cercato di svegliarlo, ma non ha risposto. Dai primi accertamenti sembra che la morte sia stata causata da cause naturali, ovvero la cosiddetta morte in culla."Siamo profondamente addolorati nell’apprendere la tragica notizia della perdita del piccolo Angelo. In questo momento di grande tristezza, desideriamo esprimere a nome dell’intera comunità le più sincere condoglianze alla famiglia colpita da questa terribile perdita". Così l’amministrazione comunale di Uggiano La Chiesa in un comunicato."Siamo a loro vicini - prosegue la nota - in questo momento di dolore e sofferenza, e offriamo il nostro sostegno e la nostra solidarietà in ogni modo possibile. Speriamo che possano trovare conforto e forza in questo difficile momento. La comunità intera è al loro fianco e prega per loro. Ricordiamo il piccolo Angelo con affetto e ci uniamo al dolore, con la speranza che i suoi cari possano trovare la pace e la serenità che meritano”.