(Foto di Viviana Martucci)

LECCE - Sabato 1° luglio si terrà a Lecce il Salento Pride, per la promozione e la rivendicazione dei diritti LGBTQIA+. Organizzata dall'associazione Salento Pride APS, la manifestazione è patrocinata dal Comune di Lecce e da Regione Puglia. Il corteo, animato da performance, musica, carri, muoverà da Piazza Sant'Oronzo, dove è previsto il concentramento alle 16.30.





Di seguito dichiarazione dell’assessora ai Diritti Civili Silvia Miglietta: "Lecce è una città che si sente orgogliosamente al fianco della comunità del Pride, nella quale l’amministrazione comunale fa proprie le rivendicazioni della comunità LGBTQIA+, che chiede più diritti per tutti. Dal 2017 siamo parte della rete Ready, abbiamo istituito il registro Alias, a maggio scorso il nostro sindaco ha preso parte a Torino all’iniziativa delle Città per i diritti delle famiglie omogenitoriali e per la registrazione dei figli delle coppie omogenitoriali e abbiamo preso posizione a favore del ddl Zan contro l’omotransfobia. Sabato prossimo parteciperemo al corteo del Pride che, come lo scorso anno, porterà per le strade della città una grande festa e un messaggio positivo di condivisione e apertura verso una società più inclusiva e verso la parità sostanziale tra i cittadini. Ringrazio tutte le associazioni che contribuiscono all'organizzazione e alla realizzazione del Pride. Ringrazio i dipendenti e gli uffici comunali che ne hanno seguito l'iter autorizzativo e che garantiranno la sicurezza e la buona riuscita della manifestazione".

Il percorso del corteo sarà il seguente: Piazza Sant'Oronzo - Via Trinchese - Via XXV Luglio - Via Garibaldi - Via S. Francesco d'Assisi - Via Imperatore Adriano - Via N. Sauro - Via Trinchese - Via F. Cavallotti - Via Marconi - Viale Lorè - Viale Gallipoli - Viale dell'Università - Porta Napoli.