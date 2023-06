Lecce, giovedì 29 giugno il progetto 'Musica etica' in aiuto del terremoto in Siria e Turchia



LECCE - Il prossimo giovedì 29 giugno 2023 (dalle 19.00 – ingresso gratuito), presso la Chiesetta Madonna Degli Studenti, Sud Sonico APS organizza il primo evento di Musica Etica, nuovo progetto ideato per sostenere cause umanitarie e ambientali. - Il prossimo giovedì 29 giugno 2023 (dalle 19.00 – ingresso gratuito), presso la Chiesetta Madonna Degli Studenti, Sud Sonico APS organizza il primo evento di Musica Etica, nuovo progetto ideato per sostenere cause umanitarie e ambientali.





Musica Etica è un evento benefit il cui obiettivo è migliorare lo status di persone e territori in difficoltà, grazie alla musica. Il primo evento, dedicato ad associati e cittadini, e organizzato in collaborazione con Eresie Pellegrine e con il partenariato di Puglia Sounds, è dedicato al supporto del recente terremoto in Siria e Turchia.

Il programma dell’evento presenta performance live e dj sets di musicisti, attivisti, e selecta i quali, candidandosi alla open call, hanno scelto di aiutare le organizzazioni a fare del bene. Durante l’evento, sarà presente un desk tramite il quale le organizzazioni svolgono attività di sensibilizzazione e di raccolta fondi per la suddetta causa. I proventi delle donazioni raccolte durante l’evento saranno interamente destinati a Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro, e attiva nel supportare i bambini e le loro famiglie nel territorio turco-siriano a seguito del disastro ambientale.

Il programma artistico prevede la live performance ambient di IDEA, noto anche come Andrea Fiorito, sound designer e produttore salentino, e di Bikini Party, produttore elettroacustico italiano attivo con uscite discografiche e show europei da alcuni anni. E’ inoltre previsto il live-set ibrido di Tosunian, progetto radiofonico sonoro-poetico che diffonde musiche e riflessioni globali su temi di stampo contemporaneo, quali società, musica underground, e diritti. L’evento si chiude con il dj set disco-funk di Daniele Marzano, producer e selector salentino responsabile del progetto Music Platform, volto a valorizzare beni culturali e luoghi naturalistici del territorio pugliese.

L’evento è dedicato ad associati e cittadini che sposano questa causa, e desiderano aiutare le organizzazioni a migliorare la vite delle persone. Musica Etica nasce dall’intento di aiutare concretamente cittadini e territori che, a causa di guerre, ingerenze geopolitiche, e disastri ecologico-ambientali, sono di fatto preclusi all’accesso a diritti di base, istruzione, ed un dignitoso sviluppo sociale e culturale. Musica Etica si configura infatti come un evento di sensibilizzazione gratuito ed itinerante che, tramite un programma di performance sonore live e dj sets, desidera contribuire a migliorare la vita delle persone.





