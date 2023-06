LECCE - Dramma a Lecce dove un 23enne ha perso la vita dopo essersi lanciato dal balcone al quinto piano di una palazzina. La tragedia in via Monte San Michele. Il motivo sarebbe riconducibile a motivi sentimentali. Ad allertare le Forze dell’Ordine i vicini di casa, allarmati dalle urla che provenivano dall’abitazione che il giovane condivideva con una coetanea.Intervenuti i soccorritori del 118 il 23enne era ancora vivo ma gravissimo ed è morto poche ore dopo il forte trauma. In corso le indagini.