Nardò, sequestrano e pestano 21enne per debito di droga

NARDO' - Lo scorso 23 maggio a Nardò tre uomini hanno atteso sotto casa un 21enne per spingerlo in auto e portarlo in campagna dove è stato picchiato e abbandonato. Il breve sequestro di persona e il violento pestaggio sarebbero stati motivati da un debito di droga di mille euro.Dopo la denuncia, gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti ad individuare due dei tre presunti aggressori che adesso sono stati arrestati con l’accusa di sequestro di persona. La mamma del 21enne denunciò la scomparsa del figlio facendo così scattare le ricerche.I due malfattori sono agli arresti domiciliari. Ora è caccia al terzo complice.