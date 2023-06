LECCE - "Il Parco Baden Powell è un parco aperto, non recintato, del quale l’amministrazione comunale si prende cura in collaborazione con le aziende incaricate della pulizia, Monteco, e della manutenzione delle giostrine, Lupiae servizi. Nei giorni scorsi il consigliere Guido ha postato le foto dell’area più nascosta del parco, quella che affaccia su via San Nicola, che è spesso teatro di atti di inciviltà, come gli abbandoni di rifiuti, e non solo. Le foto mostravano infatti la presenza di siringhe infilzate a un tronco, pericolosissime per l’incolumità pubblica" ha dichiarato l’assessora all’Ambiente Angela Valli al comunicato stampa diffuso nei giorni scorsi dal consigliere Andrea Guido sul Parco Baden Powell. - "Il Parco Baden Powell è un parco aperto, non recintato, del quale l’amministrazione comunale si prende cura in collaborazione con le aziende incaricate della pulizia, Monteco, e della manutenzione delle giostrine, Lupiae servizi. Nei giorni scorsi il consigliere Guido ha postato le foto dell’area più nascosta del parco, quella che affaccia su via San Nicola, che è spesso teatro di atti di inciviltà, come gli abbandoni di rifiuti, e non solo. Le foto mostravano infatti la presenza di siringhe infilzate a un tronco, pericolosissime per l’incolumità pubblica" ha dichiarato l’assessora all’Ambiente Angela Valli al comunicato stampa diffuso nei giorni scorsi dal consigliere Andrea Guido sul Parco Baden Powell.





"So che da capitolato il Parco Baden Powel è ripulito una volta alla settimana – oltre all’ordinario svuotamento dei cestini – da Monteco e dunque ho chiesto all’azienda di avere delucidazioni. Come pensavo, sia gli abbandoni di rifiuti che l’abbandono delle siringhe sono avvenuti nell’intervallo tra un intervento e l’altro. Ho chiesto dunque di intervenire nuovamente con urgenza e già ieri mattina gli abbandoni e le siringhe sono stati rimossi. Ringrazio Monteco per la disponibilità e ringrazio gli operatori che si occupano di ripulire il Parco. So che lo fanno con cura e con abnegazione sia nelle aree più visibili, sia in quelle più nascoste dove questa volta si sono verificati gli abbandoni ai quali abbiamo prontamente messo riparo. Voglio tranquillizzare i cittadini: l’amministrazione e le aziende incaricate si prendono cura del parco Baden Powell. Lupiae servizi stamattina ha provveduto, come da programma, allo sfalcio dell’erba e alla manutenzione delle giostrine. Il precedente intervento di sfalcio è stato quello del 12 giugno, oggi il nuovo. Le giostrine sono costantemente monitorate e manutenute in tutti i parchi della città. Purtroppo, sono anche spesso danneggiate da atti vandalici ai quali siamo chiamati a mettere riparo. Gli ultimi interventi sono stati effettuati al Parco Paul Harris, ieri il Baden Powell (per il quale sono state ordinate le nuove catenelle per le altalene), nei prossimi giorni i parchi delle marine e poi saremo a Villa Convento: arriviamo ovunque riparando, pitturando, manutenendo le giostre e le attrezzature dei parchi. Forse non con la stessa velocità con la quale si postano le foto sui social. Ma sicuramente con l’attenzione e la cura di oltre a ‘denunciare’ è incaricato di fare, con tutte le responsabilità che questo comporta. Ringrazio Lupiae servizi per l’attenzione e lo scrupolo con cui si occupa della manutenzione dei parchi dei cittadini, ringrazio tutti i cittadini che li frequentano con il rispetto che si deve al patrimonio pubblico, che è l’estensione delle nostre case, del quale tutti insieme siamo chiamati a prenderci cura" ha dichiarato ancora l'assessora Angela Valli.