BARI - Torna il maltempo sulla Puglia. Dalle ore 13:00 odierne, venerdì 2 giugno 2023, e per le successive 7 ore, previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Lo rende noto la Protezione civile.Pertanto dalle ore 13:00 odierne, venerdì 2 giugno 2023, e per le successive 7 ore, e' prevista allerta gialla per rischio idrogeologico, idrologico per temporali sulle zone e – f – g – h della Puglia.