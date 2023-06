BARI - Mario Contino non è semplicemente un appassionato di misteri e leggende, è un vero e proprio ricercatore che vanta decine di pubblicazioni librarie e collaborazioni con riviste di rilevanza nazionale dal calibro di Mistero magazine e Sirio magazine, oltre che ospitate in trasmissioni televisive e radiofoniche per le principali emittenti italiane come RAI, Mediaset ecc..Attualmente Contino è considerato tra i massimi esperti italiani sulle fenomenologie cosiddette “del paranormale”, che studia con metodica e razionalità, allontanandosi dal fanatismo che spesso circonda simili tematiche e purtroppo alimenta un becero mercato dell'occulto.Nato ad Agropoli nel 1986, lo studioso vive attualmente in Puglia (a Monopoli) dopo aver trascorso quasi tutta la sua giovinezza in Lecce, magica città che con il suo barocco e le sue mille leggende ha saputo stimolare Contino nelle sue ricerche e nelle sue produzioni letterarie. La sua attività letteraria, in costante evoluzione, vanta saggi, romanzi e raccolte poetiche.Le sue pubblicazioni librarie, aggiornate a Maggio 2023 sono le seguenti:(2013) – Ghost Hunting, tra scienza e leggende. Manuale del vero ghost hunter. Uno Editori. (2014) – Puglia Misteri & Leggende. Artebaria Edizioni. (2015) – Manifestazioni spiritiche; Testimonianze – Studi – Ipotesi. Risveglio Edizioni. (2016) – Sagato, il risveglio di un drago. Augh Edizioni. (2017) – Il segreto tra le rime. FaLvision Edizioni. (2018) – Folletti e Fate d’Italia; Trattato sugli spiriti della natura nel folklore italiano. Uno Editori. (2018) – Un’avvelenata per la Puglia. AmazonKindle. (2018) – Puglia Folk – tra mite e leggende. IQdB edizioni. (2019) – 100 poesie del ribelle. Pedrazzi editore. (2020) – Puglia Misteri & Leggende (nuova edizione). Artebaria Edizioni. (2020) – Il diavolo e la stregoneria in Puglia. Artebaria Edizioni. (2021) – La morte umanizzata – shinigami e tristi mietitori. IQdB edizioni (2022) – 2021 Gli Ufo sono reali. Intermedia Edizioni. (2023) – Apulia Mysteries & Legends. Artebaria Edizioni. (2023) – Ghost Hunting. Quantico Edizioni. (2023) – Folletti E Fate D'Italia. Quantico Edizioni.Mario Contino, oltre ad essere definito a buon titolo “Lo scrittore del mistero”, è un autore poliedrico capace di esprimersi con numerosi stili di scrittura, con un linguaggio che si adatta perfettamente al messaggio che vuole trasmettere e al proprio target di riferimento.A differenza di molti personaggi televisivi, Contino non si spende in inutili battibecchi, non è infatti suo interesse convincere gli altri a credere o non credere in qualcosa, egli segue semplicemente le sue passioni divulgando il suo sapere con l'umiltà e la semplicità che lo contraddistinguono.Nell'ultima edizione del SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO (Torino 2023), l'autore è stato presente con ben 5 delle sue pubblicazioni librarie:(2020) – Puglia Misteri & Leggende (nuova edizione). Artebaria Edizioni. (2020) – Il diavolo e la stregoneria in Puglia. Artebaria Edizioni. (2023) – Apulia Mysteries & Legends. Artebaria Edizioni. (2023) – Ghost Hunting. Quantico Edizioni. (2023) – Folletti E Fate D'Italia. Quantico Edizioni.