E' in radio e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “Ciao mare amore'' (Ego Music), il remix con cui il musicista romagnolo Mirko Casadei I e il dj e produttore di fama internazionale JOE T VANNELLI celebrano “Ciao Mare”, uno dei più grandi successi del “re del liscio” Raoul Casadei.

Con questo remix, le due icone della musica italiana vogliono celebrare i 50 anni di “Ciao Mare”, brano presentato in occasione Festivalbar 1973. Realizzato negli studi milanesi di SOUND FAKTORY, l’hub di JOE T VANNELLI inaugurato nel 2019, “Ciao Mare Amore” è una sperimentazione artistica in cui la musica house di Joet T Vannelli viene contaminata dal pop e dalle melodie del liscio, tipiche della musica di Casadei.

Il risultato è l’unione di due generi musicali differenti che riescono a convivere perfettamente in un brano che trasforma il ritmo originale del valzer in quello tipico della dance House, ballabile sulla dancefloor come nelle balere della Romagna.

Il videoclip, per la regia di Matteo Menenti Miele e la produzione di Mirko Casadei e JOE T VANNELLI, è stato girato pochi giorni dopo la terribile alluvione a Cesenatico (FC), uno dei luoghi più rappresentativi della Romagna, con la partecipazione degli allievi delle scuole di ballo Balla con Noi, Rimini Dance Company e New Dance Club. Il video mostra persone di varie età, unite dalla passione per la danza e per la musica, che si esibiscono sotto il sole che splende e crea un’atmosfera festiva e gioiosa.

Non c’è una vera competizione, ma un senso di comunità e divertimento in cui tutti si lasciano trasportare dal ritmo coinvolgente della musica. Ricco di colori vivaci, il video si caratterizza per un’atmosfera festosa e contagiosa che culmina con la scena finale in cui tutti i partecipanti celebrano i veri vincitori che sono la Romagna e il brano che da 50 anni a questa parte fa ballare intere generazioni.