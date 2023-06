ph: Noah Shaye

BARI - Martedì 20 giugno alle 20.30, nell’ambito della “Stagione Concertistica 2023” al Teatro Petruzzelli è in programma il concerto del controtenore Raffaele Pe, con l’Ensemble barocco La lira di Orfeo.In programma “Giulio Cesare, eroe barocco”: di Geminiano Giacomelli (1692-1740) Sinfonia, dall’opera “Cesare in Egitto”, (1736), di Geminiano Giacomelli (1692-1740) Il cor che sdegnato, aria dall’opera “Cesare in Egitto”, (1736), di Carlo Francesco Pollarolo (1653-1723) Sdegnoso turbine, aria dall’opera “Giulio Cesare in Egitto”, (1713), di George Friedrich Händel (1685-1759) Sinfonia, dall’opera “Giulio Cesare in Egitto”, (1724), di George Friedrich Händel (1685-1759) Presti omai, aria dall’opera “Giulio Cesare in Egitto” , (1724), di George Friedrich Händel (1685-1759)Va tacito e nascosto, aria dall’opera “Giulio Cesare in Egitto”, (1724), di George Friedrich Händel (1685-1759) Al lampo dell’armi, aria dall’opera “Giulio Cesare in Egitto”, (1724), di Francesco Bianchi (1752-1810) Sinfonia, dall’opera “La morte di Cesare”, (1788), di Niccolò Piccinni (1728-1800) Spargi omai di dolce oblio, aria dall’opera “Cesare in Egitto”, (1770), di Francesco Bianchi (1752-1810) Saprò d’ogn’alma audace, aria dall’opera “La morte di Cesare”, (1788).Descritto come “a baroque star” dal «Times», artista di riferimento e infaticabile promotore della cultura barocca, il controtenore Raffaele Pe abbraccia un repertorio che spazia dal Recitar cantando a opere contemporanee create su misura per la sua voce. È ospite dei maggiori teatri come il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro La Fenice di Venezia, il Theater an der Wien, il Teatro Real di Madrid, l’Opéra National du Rhin e il Teatro Colón di Buenos Aires, e collabora con direttori e registi del calibro di Jordi Savall, John Eliot Gardiner, William Christie, Giovanni Antonini, Graham Vick, Claus Guth, Pierluigi Pizzi e Damiano Michieletto. Nel 2015 ha fondato La Lira di Orfeo, un collettivo di musicisti, artisti e ricercatori con cui Raffaele Pe sta introducendo una vera e propria rivoluzione nel mondo della musica barocca, proponendo un repertorio in continua riscoperta. Dalla creazione di nuove edizioni critiche alla progettazione degli spettacoli, Raffaele Pe e il collettivo si muovono con disinvoltura tra le arti per creare spettacoli che guardano al passato con una sensibilità contemporanea.A seguito dei brillanti debutti alla Philharmonie di Berlino per la Deutschland Radio Kultur e al Theater an der Wien, oltre agli inviti alla Wigmore Hall, all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, all’Handel Festival di Halle e Goettingen, La Lira di Orfeo è ormai internazionalmente riconosciuta come autorevole giovane voce italiana per l’interpretazione della musica vocale tra Sei e Settecento.Fra le ultime produzioni: Aci, Galatea e Polifemo di Handel nella prima ricostruzione della versione per Senesino realizzata in collaborazione con il Teatro Municipale di Piacenza, Griselda di Alessandro Scarlatti a 300 anni dalla sua prima rappresentazione, L'Angelica di Porpora per il 47esimo Festival della Valle D'Itria e il revival in tempi moderni di Orfeo di Porpora composto per Farinelli nel 1736, che ha appena riscosso grande successo al Theater an der Wien.La discografia più recente del gruppo comprende The Medici Castrato (Glossa), Alessandro Scarlatti. Concerti Sacri (Amadeus) e Giulio Cesare. A baroque Hero (Glossa), che ha ottenuto il Premio Abbiati della Critica musicale italiana come Miglior Disco ed è stato eletto dal «Times» e da «Die Welt» uno dei migliori progetti discografici del 2018. Nel settembre 2021 l’ensemble ha pubblicato per Glossa Aci, Galatea e Polifemo, una ricostruzione moderna della versione scritta per il cantante castrato Senesino nella parte di Aci.Dal dicembre 2015 è ensemble in residenza presso la Sala della Musica della Fondazione Maria Cosway di Lodi, nell’intento di valorizzare e tramandare l’eredità culturale e musicale di Maria Hadfield Cosway (1760-1838) in una prospettiva internazionale.I biglietti per tutti gli spettacoli della Stagione 2023 della Fondazione Teatro Petruzzelli sono in vendita al botteghino del Petruzzelli (aperto dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00) e su e su www.vivaticket.it . Informazioni: 080.975.28.10.