Nazionali: Gendrey del Lecce convocato nella Francia Under 21 per gli Europei





Il centrocampista Thorir Johann Helgason è stato convocato nell’ Islanda per le partite delle qualificazioni agli Europei di Sabato 18 Giugno con la Slovacchia in casa e di Martedì 20 Giugno col Portogallo in casa. L’attaccante Lameck Banda è stato convocato nello Zambia per la gara di Sabato 17 Giugno con la Costa D’Avorio in casa per la qualificazione alla Coppa D’ Africa.





Il centrocampista Youssef Maleh è stato convocato nel Marocco per la gara di Sabato 17 Giugno col Sudafrica fuori casa per la qualificazione alla Coppa D’ Africa.

Il difensore del Lecce Valentin Gendrey è stato convocato nella Francia Under 21 per gli Europei che si giocheranno in Romania e Georgia dal 21 Giugno all’8 Luglio. Il centrocampista Morten Hjulmand è stato convocato nella Danimarca per le partite per le qualificazioni Europei di domani con l’ Irlanda del Nord in casa e di Lunedì 19 Giugno con la Slovenia in trasferta.