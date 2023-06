Ha dichiarato: “Devo ringraziare la proprietà del Monopoli che ha visto in me qualcosa che per loro è importante. Dobbiamo avere il coraggio di giocarcela con tutti, questa deve essere la nostra impostazione per l’approccio alle partite, I sistemi di gioco vanno adattati alle qualità dei calciatori. Saremo una squadra propositiva. Quella biancoverde è una realtà consolidata in Serie C. Ho accettato Monopoli con entusiasmo”.

- In Serie C Francesco Tomei 51 anni è il nuovo allenatore del Monopoli. Ha firmato fino al 30 Giugno 2024. Tomei nella sua carriera è stato vice allenatore del Pescara, del Lecce del Sassuolo della Roma e del Verona. Tomei nel Monopoli dovrà valorizzare calciatori molto giovani.