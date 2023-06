NOICATTARO - Ammonta a 150 mila euro il finanziamento ottenuto dal Comune di Noicàttaro per la realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza cittadina. La misura fa parte del Programma Operativo Complementare “Legalità” 2014-2020 finanziato dal Ministero dell’Interno a cui il Comune di Noicàttaro si era candidato lo scorso agosto.La dotazione di strumenti tecnologici fissi e mobili per il controllo e il presidio del territorio sarà destinata al monitoraggio delle aree della zona ‘verso mare’, con particolare riferimento ai viali che lambiscono i borghi residenziali e via Madonna di Lourdes.“Abbiamo scelto di candidare un progetto che prevedesse l’infrastrutturazione della zona verso mare, rispondendo alle richieste di cittadini che sollecitavano un maggior controllo soprattutto nelle aree di accesso ai borghi residenziali. Con questo finanziamento supporteremo ulteriormente le attività di controllo delle Forze dell’Ordine e doteremo la cittadinanza di un ulteriore strumento che potenzierà la sicurezza cittadina. Il nuovo impianto di videosorveglianza si aggiunge a quelli che già monitorano il centro storico e le aree sensibili e periferiche dell’abitato, comprese quelle rurali”, dichiara il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.