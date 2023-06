ORIA (BR) - Torna nella suggestiva cornice di Oria, in provincia di Brindisi, il "Generation Film Fest", la rassegna cinematografica ideata e diretta da Nadia Carbone con la collaborazione dell’autore Daniele Portaluri e uno staff organizzativo d’eccezione tutto pugliese. Giunta alla sua seconda edizione, la manifestazione, gestita dall’Associazione Generation, è pronta ad accendere i riflettori su Oria il 6-7-8-9 Luglio 2023 con un evento che ha un Primo e un Secondo tempo, come nei migliori film. L'evento si terrà presso l’Istituto Antoniano P. Rogazionisti. Media partners dell'evento le testate giornalistiche "Giornale di Puglia" e "Oria Notizie". - Torna nella suggestiva cornice di Oria, in provincia di Brindisi, il "Generation Film Fest", la rassegna cinematografica ideata e diretta da Nadia Carbone con la collaborazione dell’autore Daniele Portaluri e uno staff organizzativo d’eccezione tutto pugliese. Giunta alla sua seconda edizione, la manifestazione, gestita dall’Associazione Generation, è pronta ad accendere i riflettori su Oria il 6-7-8-9 Luglio 2023 con un evento che ha un Primo e un Secondo tempo, come nei migliori film. L'evento si terrà presso l’Istituto Antoniano P. Rogazionisti. Media partners dell'evento le testate giornalistiche "Giornale di Puglia" e "Oria Notizie".





Il Primo Tempo, sempre presso l’Antoniano, ma all’interno e con inizio alle 18:30, contiene quattro MasterClass, lezioni di cinema gratuiti e aperte a tutti: appassionati, curiosi e addetti ai lavori.

Giorno 6: L’Arte del comporre con il M° Nando Mancarella, pianista, compositore e arrangiatore.

Giorno 7: La Sceneggiatura con Gino Capone, soggettista, sceneggiatore e scrittore.

Giorno 8: Il Montaggio con Salvatore Logica, montatore.

Giorno 9: La Regia con Alessandro Zizzo, regista e sceneggiatore.

Il Secondo Tempo, all’esterno dell’Antoniano, con inizio alle ore 21:00 dei giorni 7-8-9 Luglio, contiene il Cinema Racconta Le Generazioni.

Giorno 7: Gli anni ’90, talk con l’autore, scrittore e regista Federico Moccia, seguito dalla proiezione del suo film Universitari , molto più che amici.

Giorno 8: Gli anni 2000, talk con l’attore Enrico Lo Verso, seguito dalla proiezione del suo film Salvatore-questa è la Vita.

Giorno 9: Oltre il 2020, talk con l’attrice comica Angelica Massera, interprete di Un pugno di amici, e il regista e produttore Alessandro Guida seguito dalla proiezione del suo film Involontaria- l’esame.

Le serate avranno come anello di congiunzione, e memoria storica del cinema generazionale dagli anni ’60 ad oggi, lo sceneggiatore e scrittore Gino Capone, che farà da spalla agli ospiti d’onore, e due moderatori: il giornalista-autore Vincenzo Sparviero, che aprirà le porte della rassegna, e il giovane attore, presentatore Stefano Plantera.

Il Comune, con il neo sindaco Cosimo Ferretti e l’Assessore alla Cultura e Spettacolo Imma Torchiani, hanno continuato a sostenere il progetto, avviato dalla Dott.ssa Lucia Iaia nel 2021, nato per esaltare La Settima Arte creando delle importanti e significative connessioni tra il cinema ed i giovani.

Generation Film Fest è un evento che si pone un obiettivo non solo culturale ma anche umanitario sostenendo la raccolta fondi a favore dell’ Ass. CROHNONLUS per la ricerca delle malattie croniche intestinali come morbo di Crohn e rettocolite ulcerosa.

La direttrice artistica Nadia Carbone ha dichiarato: "Siamo fieri di riproporre un evento unico nel suo genere nella città di Oria e, oltre a ringraziare l’Amministrazione Comunale, il mio più grande ringraziamento va agli imprenditori di tutto il territorio e ai volontari delle associazioni: Il Pozzo e l’Arancio, 72024, Associazione Space, Mistero Salentino Group, Cinegiovani e alla collaborazione di professionisti del settore che hanno sposato appieno il progetto affinché potesse divenire una realtà consolidata".





INFORMAZIONI:

GENERATION FILM FEST

6/7/8/9 Luglio 2023

Istituto Antoniano P. Rogazionisti - Via Annibale Maria di Francia, 32 Oria (BR)

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti