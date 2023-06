OSTUNI (BR) - Dall'8 al 14 giugno le sale espositive di Palazzo Tanzarella ad Ostuni ospiteranno la mostra "L'emozione del colore" con le opere realizzate da Claudio Verganti tra il 2021 e il 2023. - Dall'8 al 14 giugno le sale espositive di Palazzo Tanzarella ad Ostuni ospiteranno la mostra "L'emozione del colore" con le opere realizzate da Claudio Verganti tra il 2021 e il 2023.





L'artista, nato a Cuvio, in provincia di Varese, nel 1944, vive e lavora tra Milano, Ostuni e Buenos Aires. Ha coltivato fin da giovanissimo la passione per l’arte, esprimendosi dapprima con pastelli a cera e, in seguito, con colori ad olio. Dal 2006 si dedica a tempo pieno alla pittura ed espone sue opere in numerose mostre personali e collettive, figurando peraltro nelle principali opere di settore e, tra queste, da ultimo: l'Atlante dell’Arte Contemporanea (De Agostini Editore), l'Annuario Artisti 2022 (Mondadori Editore) e il Catalogo dell’Arte Moderna CAM (Cairo Editore). La sua impronta stilistica è caratterizzata da una varia ed approfondita sperimentazione in virtù della quale unisce ed utilizza materiali poveri come plastica, bitume, pezzi di giornale e polveri mescolati ed impastati con il colore ad olio.

La mostra, curata da Gianmichele Pavone con il patrocinio del Rotary Club "Ostuni - Valle d'Itria - Rosamarina", verrà inaugurata giovedì 8 giugno alle 18:00 e resterà visitabile per una settimana, ad ingresso libero, dalle 18:00 alle 21:00.