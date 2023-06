OSTUNI (BR) - Proseguono gli eventi culturali nella città di Ostuni: martedì 20 giugno 2023, alle ore 19 presso la Chiesa del Carmine, si terrà la presentazione del libro dal titolo "Matteo Farina. Una vita a mille" scritto da Guendalina Cisternino ed edito da Tau Editrice. L'evento è organizzato da MEIC Ostuni, Associazione Culturale Città Viva Ostuni, Arciconfraternita del Carmine e Il Monte del Carmelo. - Proseguono gli eventi culturali nella città di Ostuni: martedì 20 giugno 2023, alle ore 19 presso la Chiesa del Carmine, si terrà la presentazione del libro dal titolo "Matteo Farina. Una vita a mille" scritto da Guendalina Cisternino ed edito da Tau Editrice. L'evento è organizzato da MEIC Ostuni, Associazione Culturale Città Viva Ostuni, Arciconfraternita del Carmine e Il Monte del Carmelo.





Gli indirizzi di saluto saranno a cura di: Michele Sgura (Presidente del MEIC Gruppo di Ostuni), Maria Sibilio (Presidente dell'Associazione Città Viva) e Domenico Palmieri (Priore dell'Arciconfraternita del Carmine). A dialogare con l'autrice, Guendalina Cisternino, ci sarà Gianmichele Pavone.

Per quel che riguarda Matteo Farina, è stato un ragazzo come molti altri: jeans, felpa e sneakers. Ma, allo stesso tempo, un ragazzo diverso dagli altri per la straordinaria intensità della sua breve esistenza. La sua vita, per quanto combattuta, difficile, sofferta, fu "bella". Non è bello ciò che è facile, comodo, modaiolo. È bello ciò che piace, ma questo dipende da chi. Leggendo la storia di Matteo e i suoi scritti capiremo che per alcuni la sua vita è stata sfortunata o sprecata, mentre per altri è stata bella. Perché bella? Perché salva. E non ci si salva mai da soli.