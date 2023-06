OSTUNI (BR) - Col solstizio d’estate Palazzo Roma Dinner Club entra nel cuore della programmazione estiva. - Col solstizio d’estate Palazzo Roma Dinner Club entra nel cuore della programmazione estiva.





Venerdì 23 giugno, sul palco della corte storica, torna la voce di Savio Vurchio. Pugliese e cantante soul, è noto a tutti per aver lasciato senza parole il pubblico di The voice of Italy, nel 2013, con una bellissima versione di Man’s Man’s World di James Brown. Qualche anno più tardi torna in tv nella terza edizione di All Together Now condotto da Michelle Hunziker. Vurchio e la sua voce morbida e graffiante sono l’abbinamento perfetto per aperitivo e cena di una domenica sera.

Sabato 24 giugno sarà la volta del duo jazz "Saccomanno & Di Lorenzo". Di origini ostunesi, Davide Saccomanno è un pianista noto nel panorama internazionale per le partecipazioni ai principali festival jazz e programmi tv. A Palazzo si esibisce il duo con Antonio Di Lorenzo. Rinomato batterista, ha collaborato con numerosi artisti (tra cui Fresu e Capossela) ed è stato finalista al concorso per i nuovi talenti del jazz europeo della RAI.

Al tramonto del 25 giugno si prosegue con la rassegna domenicale "Aperitivo Opera & Classica" un’occasione per ascoltare musica di alto livello godendo di un aperitivo in centro città. Sul palco, per il secondo appuntamento: Marzia Pedone (soprano) ed Emanuele Petruzzella (pianoforte).

La cucina di Palazzo Roma è aperta da venerdì a domenica con la formula bistrot - menu composto da piatti veloci dallo spiccato sapore pugliese, e con la formula ristorante dal menu più articolato che prevede antipasti, primi, secondi e dessert.

Gli spettacoli dal giovedì al sabato hanno inizio alle ore 21:00. L’aperitivo della domenica con Opera & Classica alle ore 19:30.

Venerdì e sabato, nel post dinner, la serata continua fino alle ore 02:00 con la musica del dj resident Maurizio Laurentaci e la sala da ballo interna alla struttura.