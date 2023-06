TARANTO - "Dopo il gemellaggio avvenuto a Taranto presso il Molo Sant’Eligio tra i ragazzi dell’I.C. 'G. Galilei' e l’I.C. 'D’Este' di Sant’Agata sul Santerno, per la solidarietà, l’accoglienza e la vicinanza al popolo emiliano-romagnolo. In questi giorni ho avuto il piacere di incontrare la dirigente scolastica I.C. 'Galilei', Antonietta Iossa" ha dichiarato, in una nota, il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera (La Puglia Domani). - "Dopo il gemellaggio avvenuto a Taranto presso il Molo Sant’Eligio tra i ragazzi dell’I.C. 'G. Galilei' e l’I.C. 'D’Este' di Sant’Agata sul Santerno, per la solidarietà, l’accoglienza e la vicinanza al popolo emiliano-romagnolo. In questi giorni ho avuto il piacere di incontrare la dirigente scolastica I.C. 'Galilei', Antonietta Iossa" ha dichiarato, in una nota, il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera (La Puglia Domani).





"Durante l’incontro- commenta Scalera- la dirigente mi ha spiegato che è stato un anno difficile, il primo anno della vera ripresa dopo la pandemia. Il rientro per i ragazzi non è stato facile. Molti studenti hanno dimostrato di essersi disabituati alle regole scolastiche e non solo, soprattutto perché la scuola vive in un contesto socio-culturale non proprio facile, in due quartieri complicati, in cui le regole hanno già una debole presa. Nonostante tutte le difficoltà, la scuola, ha lavorato per i bambini e i ragazzi, scendendo per strada e instaurando un rapporto vivo con le famiglie. Sono stati messi in campo diversi progetti, conseguendo degli ottimi risultati. Il problema principale - continua il consigliere - è legato soprattutto alla dispersione scolastica. Molti ragazzi, purtroppo, fermano il loro percorso di istruzione senza conseguire un diploma o addirittura la licenza media. La scuola dopo la famiglia, è il punto fermo di ogni giovane, non possiamo far pesare tutto sul sistema scolastico, lo stato deve assolutamente fare la sua parte trovando delle soluzioni concrete attraverso la prevenzione e mettendo a disposizione della scuola tutti gli strumenti utili per contrastare questo fenomeno" ha dichiarato ancora Antonio Paolo Scalera.