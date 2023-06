PALAGIANO (TA) - Sabato 1 luglio alle 10.30 nel Palazzo di Città a Palagiano si terrà la conferenza stampa di presentazione della sede locale dell’Università Popolare delle Gravine Ioniche, che permetterà a chiunque ne volesse usufruire di approfondire varie materie sia generiche che specifiche. - Sabato 1 luglio alle 10.30 nel Palazzo di Città a Palagiano si terrà la conferenza stampa di presentazione della sede locale dell’Università Popolare delle Gravine Ioniche, che permetterà a chiunque ne volesse usufruire di approfondire varie materie sia generiche che specifiche.





Questa associazione è attiva dal 2010 sul territorio a Massafra e Mottola. Da settembre, con il nuovo anno accademico, sarà attiva anche a Palagiano. Attraverso l’organizzazione di progetti formativi quali corsi di formazione, seminari, master, conferenze e quant’altro necessario, anche a mezzo di concentrazioni con persone ed enti, concorre alla realizzazione di un sistema integrato di educazione per dotare il territorio di un’offerta formativa per tutti.

"Anche Palagiano accoglierà i così dell’Università Popolare così di università popolare quindi aperta a qualunque fascia di età dei nostri concittadini - ha commentato il sindaco Domiziano Lasigna -. Questi saranno aperti a tutti i nostri cittadini, di qualunque fascia di età".

Durante la conferenza stampa saranno presentati i corsi che si potranno seguire, con orari e tutte le altre informazioni utili. In programma ci saranno le materie classiche come l’italiano, la letteratura, la lingua inglese e francese, ma anche corsi specifici come quelli di educazione alla finanza, di economia, di scuola politica e di religione.

"Ci fa molto piacere avviare queste attività, che avranno inizio con il nuovo anno accademico. E siamo anche contenti di essere riusciti a collocare la sede di questa Università all’interno del vecchio Municipio di Palagiano, un luogo simbolico della nostra comunità".

Durante la conferenza stampa di presentazione interverranno il sindaco di Palagiano Domiziano Lasigna, Raffaele Rescina, Presidente UPGI, Don Michele Marco Quaranta vice-presidente, Simone Losito responsabile comunicazione UPGI e Patrizia Cetera consigliera Comune di Palagiano.