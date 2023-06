Puglia: stanziati 37 mln per i buoni di servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità

BARI - Il Buono servizio è un beneficio economico per il contrasto alla povertà rivolto alle persone con disabilità, anziani con fragilità sociali e anziani non autosufficienti, nonché ai rispettivi nuclei familiari di appartenenza, vincolato al sostegno al pagamento delle rette di frequenza presso servizi a ciclo diurno semi-residenziale e servizi domiciliari scelti da un apposito catalogo telematico dell’offerta. Così Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto.Grande soddisfazione dal Presidente Emiliano per lo stanziamento di questo importante contributo a sostegno di quelle famiglie pugliesi cui sono presenti soggetti fragili come anziani e disabili.I soggetti interessati, in possesso dei requisti previsti dall'Avviso, potranno presentare domanda a partire dalle ore 12:00 di lunedì 5 giugno 2023 fino alle ore 12:00 del 5 luglio 2023Le domande potranno essere presentate esclusivamente on-line sulla piattaforma telematica dedicata, reperibile al seguente link:https://spid-discovery.rupar.puglia.it/discovery/WAYF?entityID=SERVICE_PROVIDER_REGIONE_PUGLIA&return=https%3A%2F%2Fpugliasociale-spid.regione.puglia.it%2FShibboleth.sso%2FLogin%3FSAMLDS%3D1%26target%3Dcookie%253A1685627105_4fc2Da sottolineare che prima di presentare le domande, le famiglie dovranno provvedere alla generazione dei CODICI FAMIGLIA, direttamente o per delega, seguendo le istruzioni dell’apposito MANUALE pubblicato sulla stessa piattaforma. La generazione dei nuovi Codici famiglia è PROPEDEUITICA alla presentazione delle domande di Buono servizio ed è già disponibile in piattaforma.Per informazioni: buoniserviziodisabil-anziani@regione.puglia.it