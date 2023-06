via Ac Milan fb





Sul finale di partita si scatena Leao, che tra l'85' e 92' trafigge Montipo' prima con un rasoterra preciso e poi saltandolo con un dribbling. Nel post partita il Milan, con i suoi tifosi, ha reso omaggio ad un commosso Ibrahimovic che ha detto addio ai colori rossoneri e probabilmente al calcio giocato.

Finisce 3-1 l'ultimo match di campionato del Milan contro il Verona. I rossoneri passano in vantaggio con Giroud che trasforma sul finire del primo tempo per l'intervento in area di Ngonge su Diaz. Nella ripresa Faraoni rianima i suoi al 72' insaccando di testa su cross di Lazovic.