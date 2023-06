TARANTO – Riapre oggi al pubblico con una veste rinnovata il Dok di Taranto, punto vendita del Gruppo Megamark di Trani, realtà leader nella distribuzione moderna con oltre 500 punti vendita nel Mezzogiorno. La ristrutturazione, che prevede un’importante investimento rientra nel piano industriale 2022-2024, con otto nuove aperture di superstore, dodici ammodernamenti, una piattaforma logistica e 300 nuove assunzioni. Il supermercato occupa 32 persone di cui 8 nuove assunzioni. – Riapre oggi al pubblico con una veste rinnovata il Dok di Taranto, punto vendita del Gruppo Megamark di Trani, realtà leader nella distribuzione moderna con oltre 500 punti vendita nel Mezzogiorno. La ristrutturazione, che prevede un’importante investimento rientra nel piano industriale 2022-2024, con otto nuove aperture di superstore, dodici ammodernamenti, una piattaforma logistica e 300 nuove assunzioni. Il supermercato occupa 32 persone di cui 8 nuove assunzioni.





La nuova struttura, ubicata in via Atenisio n. 8, è stata rinnovata seguendo i dettami della sostenibilità ambientale; il fabbisogno energetico del punto vendita sarà dimezzato grazie all’uso di banchi frigo chiusi e ad alta efficienza energetica, oltre all’utilizzo di insegne e luci a led.

Il punto vendita è dotato di un ampio parcheggio. A disposizione dei clienti tutte le aree del fresco: ortofrutta, gastronomia, panetteria, macelleria e pescheria; nel reparto ortofrutta un vasto assortimenti di frutta e verdura, anche biologica, oltre a confezioni pronte da gustare e cucinare; in gastronomia prodotti gourmet ed eccellenze nazionali e locali garantite DOP e IGP; in panetteria produzione in loco di pane e focacce assortite, sfornate in diversi momenti della giornata, in macelleria un vasto assortimento di carne selezionata e controllata oltre che piatti pronti da cuocere e in pescheria un’ampia selezione di pesce allevato e pescato, crostacei e mitili provenienti da fornitori locali e nazionali oltre che soluzioni pronte da cuocere.

"Continua il percorso di ammodernamento dei nostri punti vendita – dichiara il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente del Gruppo Megamark – sempre più orientato verso la sostenibilità ambientale che, in questo momento di crisi energetica, dovrebbe rappresentare una priorità per tutti. E, allo stesso tempo, portiamo avanti l’impegno verso i nostri clienti, con l’offerta di una spesa di qualità e servizi sempre più attenti alle loro esigenze. Il nostro obiettivo è quello di assorbire quanto più possibile i rincari difendendo il potere di acquisto delle famiglie".

Il supermercato è dotato di digital infopoint per consultare gli ingredienti dei preparati, verificare i prezzi e prenotare il proprio turno ai banchi assistiti; è prevista, inoltre, la sanificazione quotidiana ad ozono di ogni reparto.