'Into the park', Festa della Repubblica al Parco Belloluogo di Lecce



LECCE - Il 2 giugno si festeggia al Parco di Belloluogo di Lecce. A proporre una bellissima ed imperdibile giornata di festa sono Tsunami Concerti e Comune di Lecce che organizzano un evento imperdibile dalle 10 alle 22, proponendo una line-up di artisti locali che faranno cantare divertire e ballare tutti, grandi piccoli giovani e famiglie nel corso di tutta la giornata. - Il 2 giugno si festeggia al Parco di Belloluogo di Lecce. A proporre una bellissima ed imperdibile giornata di festa sono Tsunami Concerti e Comune di Lecce che organizzano un evento imperdibile dalle 10 alle 22, proponendo una line-up di artisti locali che faranno cantare divertire e ballare tutti, grandi piccoli giovani e famiglie nel corso di tutta la giornata.





Tanti gli ospiti che si alterneranno rigorosamente live sul palco di Belloluogo: DjSpike (Official Boomdabash Dj), Manufunk djset, Filippo Bubbico live solo, Radio Wau djset e podcast in diretta, Antonio Ancora, PierV, Endg, Hit Mania Party, Raffaella Roccasecca e tanti, tanti altri artisti. Naturalmente protagonista di “into the park” non sarà solo la musica. Previste infatti dagli organizzatori tante attività all'aperto: dallo sport all’arte, all’eno-grastronomia locale, agli stand di birre artigianali e un'area ristoro con foodtruck, e poi ancora artisti da strada e giocolieri, attività per i più piccoli. L'ingresso è libero e aperto a tutti.

Il parco sarà fruibile al pubblico come sempre sin dalla mattina. Questi invece gli orari dell'evento:

10:00 - Inizio delle attività all'aperto

12:00 - Inizio della musica con Radio Wau djset e podcast in diretta

12:30 - Filippo Bubbico

13:00 - Mølita e Proto

13:30 - Antonio Ancora e PierV

14:00 - Manufunk Djset

14:30 - Francesco Colucci Djset

15:00 - DjSpike

16:00 - Endg

16:30 - Vincenzo kira x Vins SFB x Stex

17:00 - Radio Wau djset e podcast in diretta

17:30 - Velia

18:00 - Sofia Rollo

18:30 - Chiara Turco

19:00 - Veetti

19:30 - Raffaella Roccasecca

20:00 - Hit Mania Party

22:00 - Fine della festa!