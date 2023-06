La decisione della Corte di Cassazione è stata accolta positivamente dalla Direzione distrettuale antimafia.

BARI - Dovrà rimanere in carcere per altri tre anni e mezzo Savinuccio Parisi, superboss 63enne di Japigia, il cui ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Puglia, che aveva revocato la liberazione anticipata, è stato respinto dalla Corte di Cassazione perché “avrebbe mantenuto inalterata la posizione di vertice all’interno del gruppo criminale di appartenenza”.I motivi del ricorso presentato dai suoi legali sono stati ritenuti “infondati e in parte inammissibili” visto che in alcuni episodi legati alla criminalità organizzata è stata riconosciuta la “continuazione, indice della inalterata posizione di vertice assunta da Parisi”.