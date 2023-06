L’ex assessore, che resta in carica tra i banchi del Consiglio comunale, estende il ringraziamento alla stessa prima cittadina, ai colleghi di Giunta, ai consiglieri e funzionari comunali, al suo fianco in questo primo anno di amministrazione. «Con ognuno di loro ho mantenuto e mantengo rapporti di grande correttezza e collaborazione – ricorda –, nell'interesse della Città e dei cittadini».





Parole di ringraziamento ed apprezzamento per la Sindaca Camporeale nei confronti di Fabio Capacchione: «Conoscevo l'intenzione di Fabio di lasciare la Giunta, non posso che prenderne atto, rispettandone scelte ed esigenze, specie perchè sono di natura personale e professionale. Lo ringrazio per quanto dimostrato in questi dodici mesi, in termini di attivismo, correttezza e lealtà, caratteristiche note a chi conosce l'amico Capacchione. In cuor mio, sono dispiaciuta per il fatto che non sarà più in Giunta, ma allo stesso modo sono certa che anche da consigliere non farà mai mancare il consueto ed impegnato supporto al fianco dell'amministrazione e dei sanferdinandesi».

Fabio Capacchione ha deciso di lasciare la Giunta del Comune di San Ferdinando di Puglia, dopo un anno da assessore con deleghe ad Ambiente, Transizione Ecologica, Igiene Urbana, Protezione Civile, Polizia Locale, Sicurezza, Agricoltura. Alla base della scelta, come scrive lo stesso Capacchione alla Sindaca Arianna Camporeale, «ragioni strettamente personali e professionali che non rendono più possibile il mio impegno amministrativo».