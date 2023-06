SAVA (TA) - Forte del grande apprezzamento da parte del pubblico e delle istituzioni, della funzione di iniziativa fresca ed esclusiva dalla rassegna itinerante Taberna Book Festival e di ben tre repliche all’attivo, "Accordi…amo..ci con gli Estoril", evento esclusivo della Taberna Libraria di Latiano, rientrante nella più ampia kermesse "Cultura, Spettacolo e..." firmata in collaborazione con De Vivo Home Design, SummerTime – Animazione & Spettacolo e Cantine San Donaci, travalica persino il territorio provinciale di Brindisi per debuttare oltreconfine nella Provincia di Taranto con la sua quarta tappa e per la prima volta in una piazza ed in prima serata. - Forte del grande apprezzamento da parte del pubblico e delle istituzioni, della funzione di iniziativa fresca ed esclusiva dalla rassegna itinerante Taberna Book Festival e di ben tre repliche all’attivo, "Accordi…amo..ci con gli Estoril", evento esclusivo della Taberna Libraria di Latiano, rientrante nella più ampia kermesse "Cultura, Spettacolo e..." firmata in collaborazione con De Vivo Home Design, SummerTime – Animazione & Spettacolo e Cantine San Donaci, travalica persino il territorio provinciale di Brindisi per debuttare oltreconfine nella Provincia di Taranto con la sua quarta tappa e per la prima volta in una piazza ed in prima serata.





L’originale format del contenitore culturale latianese, ideato per rievocare il fascino e l’energia degli anni Sessanta e Settanta attraverso un rigenerante tuffo nell’incanto e nelle sonorità di allora e, allo stesso tempo, ripercorrere momenti storici di quel periodo con aneddoti, fatti e personaggi, arriva a Sava per volontà del Sindaco Gaetano Pichierri e dall’Assessore allo Sviluppo Economico Marco Di Punzio, per essere proposto in Piazza Spagnolo Palma, martedì 20 giugno 2023, a partire dalle ore 20:30.

Sarà ancora una volta il giornalista brindisino Nico Lorusso a condurre la serata, affiancato dal Responsabile Area Eventi della Taberna Libraria Paolo Legrottaglie per dare vita a quell’ideale album di ricordi che traghetterà i presenti attraverso i momenti più significativi che hanno solcato quel ventennio, nelle atmosfere in cui erano immersi i figli delle stelle e i figli dei fiori. A tutto ciò si alternerà una lettura di brani ad opera di Francesca Marasco ed una selezione della canzone d’autore italiana, rigorosamente d’annata, proposta dal cantautore brindisino Gianluigi Cosi a sua volta accompagnato dal chitarrista Fabio Masi.

I posti (ad ingresso libero e gratuito) sono prenotabili (sino ad esaurimento) telefonando esclusivamente ai numeri 3384308881 e 3497185690.

Già calendarizzati, come noto, i prossimi appuntamenti con il Taberna Book Festival: in programma per il 28, 29 e 30 giugno l’incontro con la scrittrice e giornalista Rai, inviata di guerra in Ucraina, Stefania Battistini rispettivamente a San Vito dei Normanni, San Michele Salentino e Mesagne per la presentazione del suo libro da titolo Una guerra ingiusta (Edizioni Piemme), proprio sul conflitto europeo; poi con il giornalista Roberto Maida per la presentazione del libro dal titolo “Storie maledette del calcio” (Edizioni Diarkos) a Mesagne il 4 e ad Oria il 5 luglio; ancora con Giancarlo Visitilli e la sua opera Una storia sbagliata (Edizioni LiberAria) e il 9 agosto a Rosa Marina di Ostuni, stessa location per Filippo Boni con l’opera Gli eroi di via Fani (Edizioni Longanesi) l’11 agosto e Andrea Spiri con il suo libro 1992-1994 The end (Edizioni Baldini+Castoldi) il 17 agosto.