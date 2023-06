via U.C. Sampdoria





Il proprietario Andrea Radrizzani ha subito contattato Pirlo che ha accettato. Pirlo ritornerà ad allenare in Italia dopo essere stato il tecnico della Juventus nel 2020, dove vinse la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia dal 2011 al 2015. I tifosi della Sampdoria sono soddisfatti di questa scelta.

In Serie B Andrea Pirlo 44 anni è il nuovo allenatore della Sampdoria per la prossima stagione. Ha firmato fino al 30 Giugno 2025 con opzione per l’eventuale terzo anno. In questa stagione ha allenato il Karagumruk in Turchia. Pirlo ha risolto a Maggio il contratto con la squadra turca. Inizialmente la società blucerchiata aveva scelto Fabio Grosso che però ha rifiutato.