Come e quando chiedere il 'Patto di cura 2023/24' per assistere disabili gravissimi dei residenti in Puglia





La misura è riservata ai residenti in Puglia che non beneficino di altre misure come “PRO.V.I”. o “PRO.V.I. Dopo di Noi”. Prevista la soglia dei 60mila euro di Isee per adulti disabili (con riferimento all’indicatore socio- sanitario del disabile o a quello ordinario, se più favorevole), di 80mila euro per minorenni (con riferimento all'Isee ordinario o per minorenni).





Il “Patto di cura 2023/24” garantisce un contributo mensile di 1200 euro per un massimo di 20 mesi ed è alternativa e non cumulabile alla misura “Sostegno familiare” rivolta agli stessi destinatari, assistiti però da un caregiver familiare.

- Resta aperto fino all'11 luglio il termine per presentare domande di accesso al “Patto di cura 2023/24”, per gravissime disabilità e non autosufficienza, con assistenza regolarmente contrattualizzata. Per la richiesta è possibile accedere direttamente al portale della Regione Puglia.