Le due squadre si sono già affrontate a Bari Sabato 12 Novembre 2022 nella tredicesima giornata di andata di Serie B. La gara terminò 2-2. Nel primo tempo al 21’ il Sud Tirol passò in vantaggio con Tait. Raddoppiò al 37’ con Odogwu. Il Bari accorciò le distanze al 43’ con Di Cesare e pareggiò nel secondo tempo al 20’ con Salcedo. Alla partita dovrebbero assistere più di 40000 spettatori. Al Sud Tirol basterà un pareggio. Nel Bari esterni Maiello e Benedetti. Regista Folorunsho. In attacco Esposito e Cheddira. Negli altoatesini sulle fasce Fiordilino e Tait. Trequartista Rover. In avanti Odogwu e Mazzocchi. I biancorossi si sono classificati al terzo posto, il Sud Tirol ha concluso sesto. Arbitrerà Simone Sozza della sezione di Seregno in provincia di Monza.

Nel ritorno della prima semifinale dei Play Off di Serie B il Bari ospiterà domani alle 20,30 il Sud Tirol al “San Nicola”. Nell’andata vinsero 1-0 gli altoatesini al “Druso” di Bolzano. I biancorossi dovranno vincere per qualificarsi alla finale per la migliore posizione in classifica rispetto ai tirolesi al termine della fase regolare del campionato.