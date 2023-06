Serie C, Play Off: il Foggia pareggia 2-2 col Crotone allo Scida e vola in semifinale

via Foggia Calcio fb







Il Cesena ha pareggiato 0-0 col Vicenza all’ “Orogel Stadium Dino Manuzzi” e si è qualificato per la miglior posizione in classifica rispetto ai veneti al termine della fase regolare del campionato. Nell’andata i romagnoli pareggiarono 0-0 al “Romeo Menti”. Il Cesena si è classificato al secondo posto. Il Vicenza concluse settimo. I romagnoli affronteranno in semifinale in due partite il Lecco. L’andata si giocherà Domenica 4 Giugno al “Mario Rigamonti-Mario Ceppi”, il ritorno Giovedì 8 Giugno all’ “Orogel Stadium Dino Manuzzi”. I lombardi si sono imposti 3-1 sul Pordenone al “Tognon” di Fontanafredda. Nell’andata i friulani prevalsero 1-0 al “Mario Rigamonti-Mario Ceppi”. Nel secondo tempo al 5’ Frigerio dei dauni ha accorciato le distanze con un rasoterra di sinistro su passaggio di Iacoponi. Al 40’ Beretta ha pareggiato per il Foggia con un tocco al volo. Nell’andata i dauni vinsero 1-0 allo “Zaccheria”. In semifinale i rossoneri pugliesi sfideranno in due gare il Pescara. L’andata si giocherà Domenica 4 Giugno allo “Zaccheria”, il ritorno Giovedì 8 Giugno all’ “Adriatico”. Nelle altre partite il Pescara ha vinto 3-2 sull’ Entella a Chiavari e si è qualificato. Nell’andata gli abruzzesi prevalsero 2-1 all’ “Adriatico”.

Nel ritorno del secondo turno della fase nazionale dei Play Off di Serie C il Foggia ha pareggiato 2-2 col Crotone allo “Scida” e si è qualificato per la semifinale. Nel primo tempo al 6’ Tribuzzi dei calabresi è andato vicino al gol. Al 23’ Peralta dei dauni ha sfiorato la rete. Al 30’ Cernigoi ha portato in vantaggio il Crotone con una conclusione di destro su passaggio di D’ Ursi. Al 45’ ha raddoppiato Gigliotti di testa su cross di Chiricò.