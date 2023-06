Serie B, Play Off: il Bari vince 1-0 sul Sud Tirol al San Nicola e vola in finale

via Ssc Bari fb





Nel secondo tempo al 2’ Esposito dei biancorossi sfiora il gol. Al 25’ il Bari passa in vantaggio con Benedetti con un tocco al volo su cross di Botta. Al 93’ Tait del Sud Tirol va vicino al pareggio. Al 96’ annullata una rete a Cheddira dei biancorossi per fuorigioco. Gli altoatesini sono eliminati. In finale il Bari sfiderà la squadra che riuscirà a qualificarsi dopo il ritorno della seconda semifinale di domani alle 20,30 Parma-Cagliari che si disputerà al Tardini. Nell’andata i sardi hanno vinto per 3-2 alla “Domus Unipol Arena”.

- Nella prima semifinale di ritorno dei Play Off di Serie B il Bari vince 1-0 sul Sud Tirol al “San Nicola” e si qualifica per la finale. Nel primo tempo al 2’ Vicari dei biancorossi va vicino al gol. Al 6’ Cheddira del Bari con una conclusione da fuori area non inquadra la porta. Al 33’ Cheddira non concretizza una buona occasione. Al 45’ i galletti rimangono in dieci. Espulso Ricci per fallo da ultimo uomo su Curto. L’arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno in provincia di Monza concede 5 minuti di recupero. Al 49’ Celli degli altoatesini su punizione sfiora la rete.