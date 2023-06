Serie B, Play Out: il Cosenza sfiderà il Brescia al Rigamonti





Se i tempi regolamentari termineranno 1-0 per il Brescia sarà necessario disputare i tempi supplementari e se il risultato non dovesse cambiare si andrà ai rigori perché i lombardi e i calabresi hanno concluso la fase regolare del campionato in perfetta parità a 40 punti.





Nel Cosenza esterni Florenzi e Voca. Regista Zilli. In attacco D’ Urso e Nasti. Nel Brescia sulle fasce Bjorkgren e Labojko. Trequartista Bianchi. In avanti Ayè e Rodriguez. Arbitrerà la partita Davide Massa della sezione di Imperia.

Nel ritorno dei Play Out di Serie B il Cosenza sfiderà oggi alle 20,30 il Brescia al “Rigamonti”. Nell’andata i calabresi vinsero 1-0 al “San Vito-Luigi Marulla”. Al Cosenza per salvarsi basterà un pareggio. I lombardi dovranno vincere con due gol di scarto.