Serie C, Play Off: il Foggia vince 4-3 ai rigori sul Pescara all'Adriatico e vola in finale





Nel primo extra time al 6’ il Pescara è ritornato in vantaggio con Desogus con una girata al volo su passaggio di Rafia. Nel secondo tempo supplementare il Foggia ha pareggiato al 10’ con Markic di testa su cross di Peralta. Necessari i rigori. Per i dauni decisivo il rigore realizzato da Rutjens. Per gli abruzzesi determinante l’errore di Desogus che ha calciato fuori. Nell’andata il Foggia pareggiò 2-2 allo “Zaccheria”.





In finale i rossoneri pugliesi sfideranno in due gare il Lecco. I lombardi nell’altra semifinale di ritorno hanno prevalso 5-3 ai rigori sul Cesena all’ “Orogel Stadium-Dino Manuzzi”. I tempi regolamentari e i supplementari erano terminati 1-0 per il Lecco. Nell’andata i romagnoli vinsero 2-1 al “Mario Rigamonti-Mario Ceppi”. In finale l’andata si giocherà Martedì 13 Giugno alle 21,30 allo “Zaccheria” e il ritorno Domenica 18 Giugno alle 17,30 al “Mario Rigamonti-Mario Ceppi”.

Nella semifinale di ritorno dei Play Off di Serie C il Foggia ha vinto 4-3 ai rigori sul Pescara all’ “Adriatico” e si è qualificato per la finale. I tempi regolamentari erano terminati 1-1 e i supplementari 2-2. Nel primo tempo al 2’ gli abruzzesi sono passati in vantaggio con Cuppone di testa su cross di Rafia. Nel secondo tempo al 98’ i dauni hanno pareggiato con Rizzo con un tocco di destro. Necessari i supplementari.