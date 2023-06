Serie A: Udinese-Juventus 0-1, Chiesa regala la vittoria ai bianconeri ma è inutile per la classifica

via Juventus fb

UDINE - La Juventus ha concluso la stagione con una vittoria in trasferta contro l'Udinese, tuttavia non è riuscita a superare né la Roma né l'Atalanta, entrambe vincitrici delle rispettive partite. L'unico gol della partita è stato segnato da Chiesa. Adesso, la squadra dovrà aspettare le decisioni dell'UEFA riguardo alla partecipazione alla prossima Conference League, in base alla classifica che vede la Juventus al settimo posto.