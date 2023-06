via Ssc Napoli fb





Prima della partita, ci sono state le premiazioni per il miglior allenatore (Luciano Spalletti), il miglior difensore (Di Lorenzo), il miglior attaccante (Osimhen) e il miglior giocatore della stagione (Kvaratskhelia).





Dopo la partita, ci sono stati due momenti di grande coinvolgimento per i calciatori in campo e per tutto lo stadio, che hanno contribuito a concludere il trionfale campionato degli azzurri in modo memorabile.

NAPOLI - Dopo la partita vinta per 2-0 contro la Sampdoria, con gol di Osimhen su rigore e di Simeone nel finale, lo spettacolo allo stadio Maradona di Napoli è stato una grande festa. Lo stadio era gremito e il clima era a metà tra lo sport e il grande show.