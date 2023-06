- TARANTO. Tonino si sveglia da solo in una barca dopo un terribile incubo. Ha del sangue sulla fronte e…Scritto da uno sceneggiatore nato a Brindisi, Dino Sardella, location per il ciak a Taranto (esattamente le spiagge di Leporano). Due città dove il Mediterraneo è inciso nei cromosomi. Altro set: Roma.Prodotto da LSPG Italia di Luca Severi (che è anche il regista), il film si intitola “I Racconti del Mare” (sue le maiuscole), è una storia di migranti, nell’universo barocco del fenomeno migratorio dai sud del mondo, una galassia pregna di mille storie, vissuti, speranze, tragedie, sogni infranti e realizzati.Cast: Luka Zunic (il ragazzo bianco) e Khadime Russoule Fye (il ragazzo nero). E poi Paola Sotgiu (attrice delle serie "Suburra" e "A Casa Tutti Bene" di Gabriele Muccino), Lidia Vitale e Geno Diana. Ma di cosa parla la storia? Abbiamo incontrato il regista che da anni vive e lavora a Los Angeles.“Ha pochissimi ricordi su come ci sia arrivato. Intorno a lui c'è solo il vasto, spaventoso mare blu. Salta in acqua per esplorare i dintorni, ma quando riemerge, scopre di non essere più solo: sulla sua barca vede un altro misterioso ragazzo, praticamente della sua stessa età…”.“Il ragazzo si chiama Ima, porta con sé un gommone sgonfio e due grandi borse. La prima cosa che capiscono l'uno dell'altro è quanto siano diversi, a cominciare dalla lingua e dal loro aspetto…”.“Tonino è il tipico ragazzo caucasico, mentre Ima ha le tipiche caratteristiche delle persone africane. Sono diffidenti, sospettosi e non affatto amichevoli l'uno con l'altro”.“Sono costretti a condividere la stessa barca, sono diffidenti, spaventati, stanchi e affamati. Senza contare il calore del sole del Mediterraneo che non aiuta la loro situazione mentale”.“Rinchiusi in uno spazio così piccolo, i due litigano, si scontrano, ma quando il mare li mette di fronte alla sfida finale, capiscono che se vogliono sopravvivere devono aiutarsi reciprocamente e lavorare insieme”.“E così, la loro iniziale diffidenza si trasforma in conversazioni su calcio, musica degli anni '80, ragazze e genitori. Presto capiranno di essere più simili che diversi, e svilupperanno un'amicizia che li aiuterà ad affrontare le loro paure e a trovare una nuova speranza. Oltre alla via per tornare a casa…”.