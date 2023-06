TARANTO - Ai nastri di partenza per la ventinovesima edizione della Festa della Musica ideata e organizzata dall’Unpli Puglia aps, il comitato regionale delle Pro Loco. - Ai nastri di partenza per la ventinovesima edizione della Festa della Musica ideata e organizzata dall’Unpli Puglia aps, il comitato regionale delle Pro Loco.





Quest’anno il tema ricorrente sarà "Vivi la Vita", un vero e proprio inno al dinamismo, allo spirito di servizio e all’accoglienza. Grande attenzione sarà anche dedicata a temi quali il rispetto per l’ambiente, alla sicurezza, alla socialità.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 21 giugno a partire dalle ore 06:45 nel Castello Aragonese di Taranto con il concerto dell’Ensemble Cameristico del Conservatorio “Giovanni Paisiello” di Taranto, A condurre l’evento sarà la giornalista Nicla Pastore.

Alle 08:00 spazio all’alzabandiera a cura del Comando Interregionale Marittimo Sud di Taranto.

La direzione artistica e culturale dell’evento è curata dal Comitato Regionale Unpli Puglia aps, con il patrocinio del Comune di Taranto e il Comando Interregionale Marittimo Sud di Taranto e in collaborazione con il Conservatorio Statale “Giovanni Paisiello”, la Delegazione Unpli Magna Grecia – Lizzano e la Pro Loco Unpli di Taranto.

«Sarà, come ogni anno, una celebrazione delle arti a tutto tondo, dell’impegno delle nostre associazioni Pro Loco, dell’attaccamento emotivo alla nostra Terra – spiega Rocco Lauciello, presidente Unpli Puglia aps –. Concerti, performance artistiche, eventi collaterali di carattere artistico e socio-culturale animeranno la giornata del 21 giugno. Grazie a quanti hanno reso possibile la realizzazione degli eventi in programma, in particolar modo all’Ammiraglio di Divisione Flavio Biaggi che da subito ha sposato la bontà dell’operato della nostra realtà associativa, e al Comune di Taranto per aver concesso il patrocinio istituzionale» conclude Lauciello.