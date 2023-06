TARANTO - 12 e 13 giugno: una due giorni tra gare, visite turistiche e convegni Attilio Scienza, tra i nomi più prestigiosi del panorama enologico nazionale, sarà a Taranto il 12 e il 13 giugno per inaugurare l’inizio della Nona Edizione del Due Mari WineFest (che si terrà dal 28 al 30 luglio al Mon Rêve Resort).La due giorni, organizzata con la collaborazione di Offwine, ha lo scopo di educare al mondo del vino e di arricchire il progetto di marketing territoriale che sta coinvolgendo Taranto.“Vogliamo che il Due Mari WineFest non venga percepito come un semplice evento enogastronomico, ma come un’opportunità per raccontare Taranto attraverso l’enogastronomia incoraggiando percorsi enoturistici”, commentano gli organizzatori Stefania Ressa, Fabio e Andrea Romandini. L’evento è aperto alle aziende vitivinicole del territorio pugliese, a quelle aderenti al Due Mari WineFest e sarà così strutturato.Attilio Scienza presiederà l’ormai nota Gara per il “Premio Due Mari WineFest 2023” durante la quale decreterà, alla presenza di una giuria mista, composta da personale A.I.S. - Delegazione Taranto e personale non tecnico, i tre migliori vini rossi, bianchi e rosati tra quelli in degustazione. La premiazione avverrà durante l’evento al Mon Rêve.Il pomeriggio del 13 giugno, alle ore 17.00, l’organizzazione insieme alle aziende che hanno aderito all’iniziativa, accompagnerà Attilio Scienza in un tour alla scoperta di Taranto dal mare a bordo dei catamarani della Jonian Dolphin Conservation.Alle ore 19.00, invece, Scienza terrà il convegno dal titolo “Mito e DNA all’origine dei vitigni pugliesi”. Dialogherà con lui Pierpaolo Sirch, responsabile produzione di Feudi San Gregorio e co-fondatore della Simonit and Sirch e Nicola Bello, CEO Offwine e consulente enologico. Modera l’incontro Angela Giasi, sommelier Ais.Al termine del convegno agli ospiti sarà offerto un aperitivo. L’incontro si terrà a Palazzo Amati, sede dell’associazione Jonian Dolphin, che collabora da anni con il Due Mari WineFest. Due Mari WineFest, attraverso le iniziative che porta avanti dal 2016, non solo promuove il territorio legandolo all’enogastronomia, ma sostiene attivamente l’attività di ricerca della Jonian Dolphin, condividendo mission e valori.Al convegno interverranno, tra gli altri, l’assessore regionale all’Agricoltura e all’Industria Agroalimentare Donato Pentassuglia e Fabrizio Manzulli, vicesindaco del Comune di Taranto.Partner dell’evento è l’agenzia di Branding Larry Agency e A.I.S. Puglia - Delegazione Taranto.