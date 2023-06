SANNICANDRO DI BARI - Radici del Sud 2023, arriva il momento più atteso dagli appassionati: quello con il Salone dei vini e degli oli del Sud Italia, in programma a partire dalle 15 presso il Castello normanno-svevo di Sannicandro di Bari.Conclusi infatti i tre giorni di press e buyers tour per addetti ai lavori, domani sarà il pubblico a poter degustare appieno i prodotti di centoquaranta aziende provenienti da Puglia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia, in ossequio alla consolidata tradizione di un appuntamento che da diciotto anni racconta e valorizza il patrimonio ampelografico del Meridione d’Italia. Favorendo il confronto tra esperti e addetti ai lavori e contribuendo a dare agli appassionati la possibilità di approfondire storie, differenze e sfumature tra prodotti differenti, strizzando però un occhio importante anche al gusto.Le attività aperte al pubblico cominciano alle 11 con la conferenza conclusiva e le premiazioni dei vini selezionati dalle giurie di giornalisti italiani ed internazionali ingaggiate per questa edizione (fino alle 12.30; ingresso libero). Alle 15, invece, l’avvio del Salone vero e proprio: fino alle 21, presso i banchi d’assaggio, degustazioni senza limiti di quantità, incontro con i produttori, approfondimenti enogastronomici anche grazie a un’area food dove sarà possibile acquistare piatti caldi e freddi, pizza e prodotti agroalimentari. Dalle 21 a mezzanotte, infine, l’apertura dei banchi d’assaggio nella corte del Castello, con degustazione dei circa cento vini vincitori della diciottesima edizione del Salone.L’evento è realizzato con il Patrocinio del Consiglio regionale Dipartimento Agricoltura e Comune di Sannicandro di Bari, e alla collaborazione di Assoenologi Pbc, Vinarius, AEPI, al partner tecnico AIS Puglia e ai partner – sponsor: Mondelli Agrifarma, Caffè Cavaliere, Sistemi Taranto, Lgs Label, Tonnellerie Saref, Asfodelo, la Pasticceria Fieschi, il Panificio di Gesù, il Caseificio di Cecca e il pastificio artigianale SemeAntico di Altamura, La Panetteria “Il Pan… Zeun” di Sannicandro di Bari e le due pizzerie “Lievita 72” di Gallipoli e “Senti la pizza” di Bari e Trani.Kit di degustazione comprensivo di bicchiere, sacca porta-bicchiere e quaderno di degustazione 20 euro; ingresso alla Corte del Castello con circa 100 vini in assaggio libero e degustazione di piatti serviti a buffet 20 euro; ingresso al salone e accesso alla serata conclusiva 35 euro. Info e prenotazioni: info@radicidelsud.it / +39.338.5939322 o su www.radicidelsud.it