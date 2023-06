TARANTO - E’ iniziato il conto alla rovescia per il concerto-evento del 7 giugno al Teatro Orfeo di Taranto del maestro di violoncello e compositore Luca Basile che nell’occasione presenterà "Il Viaggio", suo primo album solista in uscita su tutte le piattaforme web venerdì 2 giugno e preceduto dal nuovo singolo dal titolo "Acqua" online su Youtube da mercoledì 16 maggio. - E’ iniziato il conto alla rovescia per il concerto-evento del 7 giugno al Teatro Orfeo di Taranto del maestro di violoncello e compositore Luca Basile che nell’occasione presenterà "Il Viaggio", suo primo album solista in uscita su tutte le piattaforme web venerdì 2 giugno e preceduto dal nuovo singolo dal titolo "Acqua" online su Youtube da mercoledì 16 maggio.





In occasione del concerto del Teatro Orfeo Luca Basile sarà accompagnato dall’ Orchestra Tebaide, diretta dal maestro Cosimo Maraglino, sul palco si esibiranno anche gli altri musicisti che hanno collaborato alla realizzazione dell’album come Domenico Stricchiola alla chitarra, synth e sequenze; Domenico Rizzo al violino, Tommaso Reho al pianoforte e Giovanni Facecchia alla batteria e percussioni, oltre alle due special guest della serata: il chitarrista Valerio De Rosa e il mezzosoprano Lucia Mastromarino: "Suonerò in casa nella mia Taranto in una delle più belle cornici della Città: il Teatro Orfeo. Sarà una grandissima emozione esibirmi nella mia Città d’origine anche se ora vivo altrove. Nell’occasione sarò accompagnato dall’orchestra Tebaide del maestro Cosimo Maraglino con il quale siamo amici da tantissimi anni e siamo cresciti insieme quindi sono contento d’intraprendere questa tappa del viaggio con lui. Ci saranno tantissime sorprese e potrete ascoltare questo disco che ha richiesto molti anni di lavoro e ci saranno anche dei tributi per artisti come Hans Zimmer e Ennio Morricone. Saranno presenti alla serata due 'gioielli' del territorio tarantino come il chitarrista Valerio De Rosa e il mezzosoprano Lucia Mastromarino e spero che questa serata li faccia brillare. Vi aspetto in tantissimi alla prima del mio lavoro perché la musica è condivisione che è il bello della vita". Appuntamento mercoledì 7 giugno al Teatro Orfeo di Taranto in via Pitagora, 78 con ingresso alle ore 20:00 – sipario ore 21:00.