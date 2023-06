CISTERNINO (BR) - Con l’adesione alla Festa della Musica 2023, riprende l’attività della Pro Loco di Cisternino in Valle d’Itria. Il 21 giugno dalle 18 e 30 alle 22 i musicisti di varie associazioni e singoli artisti locali si esibiranno in diverse location sparse nel centro di uno dei borghi più belli d’Italia. - Con l’adesione alla Festa della Musica 2023, riprende l’attività della Pro Loco di Cisternino in Valle d’Itria. Il 21 giugno dalle 18 e 30 alle 22 i musicisti di varie associazioni e singoli artisti locali si esibiranno in diverse location sparse nel centro di uno dei borghi più belli d’Italia.





Le location saranno piazza Giuseppe Garibaldi; piazza Vittorio Emanuele, Corso Umberto e l’ex caserma di via Castello 22, con una no-stop di pianoforte a ingresso libero.All’evento, che ha il patrocino del Comune di Cisternino, hanno aderito l’Associazione culturale Musicisti Valle d’Itria; l’Associazione musicale città di Cisternino Aps; l’Associazione musicale Sfera.

La Pro Loco di Cisternino in Valle d’Itria ha voluto fortemente aderire per promuovere e valorizzare il talento dei tanti artisti locali e il valore della musica dal vivo abbracciando il tema centrale di quest’anno, Vivi La Vita. La Festa della musica, giunta alla sua 29esima edizione, si celebra in tutta Europa il 21 giugno, solstizio d’estate, con lo scopo di diffondere un messaggio di cultura, integrazione, armonia e universalità, che solo la musica sa dare. La partecipazione della festa da parte dei musicisti è completamente gratuita e il pubblico può accedere liberamente alle esibizioni. L’edizione 2023 ha come tema centrale “VIVI LA VITA” ed è caratterizzata da una particolare attenzione per l’ambiente.

Per info – Pro Loco Cisternino – Via Castello 22 – Cisternino (Br) - 3357601149