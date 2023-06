BARI - Si sono rivelate un gran successo, come nelle speranze e nelle aspettative, le due giornate denominate “Tesori nascosti di Puglia”, iniziativa ideata e organizzata dall’Unpli Puglia Aps con il patrocinio della Regione Puglia-Assessorato all’Industria Turistica e Culturale giunta alla terza edizione.Il fine settimana del 27 e del 28 maggio, ben quattordici siti di interesse storico, artistico e culturali chiusi nel corso dell’anno solare hanno svelato fascino e misteri ai 3500 visitatori accreditatisi nelle due giornate di evento.«Siamo ampiamente soddisfatti della buona riuscita di ciascuno degli eventi in programma – spiega Rocco Lauciello, presidente Unpli Puglia aps –. La grande partecipazione di pubblico, la soddisfazione dei presidenti delle Pro Loco Unpli delle città coinvolte, la sinergica cooperazione con la regione Puglia sono tutti elementi che ci fanno parlare di un vero e proprio successo e la dimostrazione che l’impegno, la passione, la professionalità dei volontari delle nostre Pro Loco Unpli portano buoni risultati», sostiene Lauciello.«Abbiamo riscontrato una buonissima partecipazione e, soprattutto, ricevuto tantissimi apprezzamenti che, per noi tutti, sono indicatori della bontà del nostro operato – dichiara Maria Vasciaveo, presidente Pro Loco Unpli Cerignola –. I rapporti con l’Unpli Puglia aps, proficui e solidi, ci consentono di lavorare serenamente e in maniera incisiva e determinante».«Siamo certamente soddisfatti della riuscita dell’iniziativa – afferma Pierluigi Vadruccio, presidente Pro Loco Unpli Surano – che ha riscosso notevole successo. Ciò è stato testimoniato sia dagli stessi partecipanti sia dai cittadini. Fondamentale, per la buona riuscita dell’iniziativa, è stata la collaborazione non solo dei soci e volontari della Pro Loco e degli operatori volontari del Servizio Civile Universale, ma anche quella dei cittadini che hanno messo a completa disposizione della Pro Loco i propri siti accogliendo con affetto i partecipanti. Altrettanto importante è stata la collaborazione fornita dall’Amministrazione comunale di Surano, dalla Parrocchia “M. SS. Assunta”, dalla Confraternita “Madonna delle Grazie” e dalla Protezione Civile di Surano. Grazie anche all’Unpli Puglia aps per aver ideato l’iniziativa e alla Regione Puglia per il contributo concesso, auspicando che in futuro l’iniziativa possa crescere sempre di più assumendo una dimensione nazionale in quanto, grazie all’azione delle Pro Loco, è fondamentale promuovere il proprio territorio portando a conoscenza del pubblico i siti meno conosciuti e meno noti».