- Il 3 giugno 1963 alle ore 19:49, dopo 4 giorni di agonia, Giovanni XXIII muore all'età di 81 anni. Nel corso del suo breve e intenso pontificato, iniziato il 4 novembre 1958, poco prima di morire, l'11 aprile 1963 promulgò l'Enciclica "Pacem in Terris". Essa è stata richiamata da Papa Francesco nell'udienza commemorativa il 60esimo anniversario della morte del già Cardinale Angelo Roncalli, con i seguenti richiami: "Fate sempre tesoro delle vostre radici non tanto per trasformarle in un blasone o in un baluardo da difendere, quanto piuttosto come ricchezza da condividere. La terra si lavora in pace: con la guerra, l'egoismo e la divisione si riesce solo a distruggerla, come purtroppo stiamo vivendo in tante parti del mondo".