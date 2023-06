OSTUNI (BR) - "Il nuovo sindaco di Ostuni non ha certamente avuto necessità di citare l'Ospedale per vincere le elezioni così come non ha avuto bisogno del del tuo sostegno, nonostante tu sia avvezzo ad avanzare 'aiuti esterni'. Angelo Pomes, e il centro sinistra della città di Ostuni, ha stravinto le elezioni perché gli Ostunesi hanno scelto consapevolmente e in maniera decisa" ha dichiarato, in una nota, il Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia, Tommaso Gioia, in risposta alle dichiarazioni del Consigliere Regionale Caroli, in riferimento alla chiusura del reparto di chirurgia dell'ospedale di Ostuni. - "Il nuovo sindaco di Ostuni non ha certamente avuto necessità di citare l'Ospedale per vincere le elezioni così come non ha avuto bisogno del del tuo sostegno, nonostante tu sia avvezzo ad avanzare 'aiuti esterni'. Angelo Pomes, e il centro sinistra della città di Ostuni, ha stravinto le elezioni perché gli Ostunesi hanno scelto consapevolmente e in maniera decisa" ha dichiarato, in una nota, il Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia, Tommaso Gioia, in risposta alle dichiarazioni del Consigliere Regionale Caroli, in riferimento alla chiusura del reparto di chirurgia dell'ospedale di Ostuni.





"Ma torniamo a noi! Certo che ero FELICE quando ho collaborato in prima persona far riaprire la Chirurgia di Ostuni, nella misura in cui sono scontento e deluso oggi per la sua nuova chiusura. Con la tempestività e la serietà che da sempre mi contraddistinguono, ho già divulgato un comunicato stampa per denunciare l'accaduto e sollecitare un ripensamento e una soluzione. Faremo tutto il possibile per far riprendere l'attività chirurgica ad Ostuni e, guidati dal Sindaco e dagli addetti ai lavori, presenteremo una proposta alternativa plausibile. Sai bene che per il mio territorio mi muovo a prescindere dalle campagne elettorali. Non tutti sono come te, ricorda!!" ha dichiarato ancora Tommaso Gioia.